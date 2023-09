Gerben Thijssen s'impose à la photo-finish devant Dylan Groenewegen

Les attaques et contre-attaques ont été multiples en début de journée, mais les équipes de sprinteurs ont à chaque fois fait le travail nécessaire pour les ramener dans le rang. Dans la deuxième moitié de la course, celles-ci ont pris le contrôle et empêché les sorties.

C'est un peloton réduit à une trentaine de coureurs qui s'est disputé la victoire finale au sprint, alors que les dsm-firmenich avaient mené la fin de course. Plusieurs équipes de favoris étaient bien représentées, mais Thijssen et Groenewegen se sont détachés dans le sprint final, en montée.