Gianni Vermeersch : "Nous avons livré la course parfaite"

Sixième, et deuxième Belge, de Paris-Roubaix, Gianni Vermeersch a été un équipier déterminant de Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) dimanche dans la domination de son équipe dans l'Enfer du Nord. "L'année dernière, nous pensions que nous ne pouvions pas faire mieux. Mais nous l'avons quand même réalisé", a indiqué Vermeersch, rappelant le doublé Van der Poel-Philipsen en 2023 à Roubaix.

"Je pense que nous avons livré une course parfaite, comme la semaine dernière au Tour des Flandres", a expliqué Gianni Vermeersch. "Nous avons contrôlé toute la course. Nous étions en confiance. Quand mon coéquipier Oscar Riesebeek a commencé à rouler à l'avant dans les premiers secteurs pavés, il ne restait plus que 30 à 40 hommes dans notre roue. Ce fut le signal pour continuer à rouler."

"Mathieu nous a dit toute la journée à quel point il était bien", a encore ajouté Vermeersch. "C'était à moi de rouler devant avant son attaque dans Orchies. Il ne fallait laisser personne partir sans un Alpecin-Deceuninck dans la roue, veiller à ne pas devoir être sur la défensive. Il fallait attendre l'attaque de Mathieu et, quand il est parti, Philipsen et moi-même avons bondi dans toutes les tentatives de contre."