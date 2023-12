Henok Mulubrhan élu Cycliste africain de l'année

Champion d'Afrique, Henok Mulubrhan a aussi remporté cette année le Tour du Rwanda et le Tour du Lac Qinghai en Chine.

"Je suis vraiment heureux de remporter ce trophée, j'ai beaucoup rêvé d'être le meilleur coureur africain, j'ai été dans le top 5 pendant 3 ans et je l'ai finalement obtenu", déclare Henok Mulubrhan dans un communiqué. "Cette année est la meilleure saison jusqu'à présent dans ma carrière, j'ai gagné le Tour du Rwanda et le Tour du Lac Qinghai, j'ai aussi été champion d'Afrique ! Je remercie mon équipe Green Project-Bardiani CSF-Faizane et tous mes coéquipiers pendant cette saison, ce trophée leur appartient aussi ! Je veux aussi remercier ma famille et mes fans qui m'ont soutenu pour le gagner".