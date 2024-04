Jasper Philipsen: "Derrière Mathieu, nous étions tous très forts"

"Quand Mathieu van der Poel dit qu'il a de bonnes jambes, ce qu'il a dit avant Paris-Roubaix, c'est que ce sont des jambes vraiment très bonnes", a indiqué Jasper Philipsen. "Il était le plus fort de la course. Je n'apprécie pas souvent la 2e place mais, cette fois, j'en suis très heureux."

"Tout le monde dans l'équipe était au sommet de sa forme", a ajouté Jasper Philipsen, 2e à Roubaix, comme en 2023. "Mathieu van der Poel était bien sûr le plus fort de la course, mais je pense qu'on peut parler d'une réussite collective. Nous voulions dès le départ rester calmes et mettre la pression sur les autres équipes. On peut dire que notre équipe est très performante. C'est la réussite d'une combinaison entre le management et les coureurs. Mais il faut aussi la chance, les circonstances, il faut beaucoup travailler pour réaliser de grandes choses comme nous le faisons: c'est unique mais ça arrive."