Jasper Philipsen fait l'impasse, Van der Poel seul leader chez Alpecin-Deceuninck

Van der Poel sera donc le seul leader de l'équipe belge dimanche sur le 'Ronde' dont il prendra le départ en tant que favori N.1 avec les forfaits notamment de Van Aert et Jasper Stuyven et les incertitudes autour de Pedersen et Biniam Girmay. Le champion du monde sera accompagné par Gianni Vermeersch, remis de sa chute sur A Travers la Flandre mercredi, Xandro Meurisse, le Néerlandais Oscar Riesebeek, le Français Axel Laurance, le Suisse Silvan Dillier et le Danois Soren Kragh Andersen.