Jasper Philipsen a l'impression qu'il a "dû sprinter deux fois"

"Je pensais que nous allions préparer tranquillement un sprint avec le peloton", a raconté Philipsen. "L'approche et le déroulement s'y prêtaient bien, non? Il y avait cette échappée matinale et nous contrôlions le déroulement avec le peloton. Dans les vingt derniers kilomètres, tout s'est regroupé et je pensais que nous allions rouler avec le peloton jusqu'à l'arrivée. Ce n'était pas le cas. Tout d'un coup, des gens du peloton ont commencé à accélérer et ça a cassé. Nous devions nous réorganiser avec le groupe pour que tout rentre dans l'ordre afin que je puisse sprinter pour la victoire."

Lotto Dstny semblait vouloir écarter quelques sprinteurs. "Ils n'avaient plus de sprinteur, car Ewan avait déjà abandonné, et donc ils devaient essayer d'une autre manière", a résumé Philipsen. "Cela n'a pas réussi, heureusement pour nous. Mais j'ai dû aller assez loin pour revenir sur la tête de la course. J'ai l'impression d'avoir dû sprinter deux fois pour cette nouvelle victoire. Dans le sprint, j'ai senti Kooij se préparer. J'étais dans le sillage de Groenewegen et j'ai tenté ma chance. J'ai senti que ma vitesse baissait à la fin, mais heureusement, j'ai encore été le meilleur", a souri le maillot vert du dernier Tour de France.