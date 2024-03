Jasper Stuyven opéré avec succès après une fracture de la clavicule

Stuyven, 31 ans, connaît un sérieux coup d'arrêt dans sa saison où il avait retrouvé son meilleur niveau après une 2e place à l'E3 Harelbeke vendredi dernier. "Deux années à souffrir dans les classiques et à me battre pour revenir à ce niveau", a écrit Stuyven sur Instagram. "De nombreux stages et sacrifices et 2024 devient l'année où je peux de nouveau rouler dans les finales mais peut-être aussi atteindre le meilleur niveau de ma carrière. C'est un coup dur que mon printemps se termine en un clin d'oeil. J'espère que Lidl-Trek pourra poursuivre les bons résultats obtenus en ce début de saison. Je vais prendre le temps de me rétablir de la manière la plus optimale possible."

La 78e édition d'A Travers la Flandre a été marquée par une lourde chute à 67 km de l'arrivée envoyant Stuyven mais aussi Wout van Aert, Mads Pedersen ou encore Biniam Girmay au sol. Van Aert a été le plus sévèrement touché avec une fracture de la clavicule et des côtes cassées. Il manquera donc le Tour des Flandres dimanche mais aussi Paris-Roubaix et l'Amstel Gold Race. Pedersen a pu repartir mais Girmay a abandonné mais ne souffre d'aucune fracture selon son équipe Intermarché-Wanty.