Jenthe Biermans: "Rien à faire contre le groupe Alpecin-Deceuninck"

Le Belge Jenthe Biermans (Arkéa-B&B Hotels) s'est classé 23e de Paris-Roubaix. Le vainqueur de la Route Adélie, également 3e de la Roue Tourangelle, du GP Criquielion et du GP Samyn, a concédé la supériorité de l'équipe Alpecin-Deceuninck.

"Ce fut une édition de Paris-Roubaix très rapide avec le vent et des pavés très corrects, ni secs ni mouillés", a expliqué Jenthe Biermans. "Nous avons vécu le coup d'Alpecin-Deceuninck dans le 2e secteur pavés, à environ 150 kilomètres de l'arrivée. Rien à faire, on ne peut rien faire, ça allait tellement vite, c'était très dur. C'est le nouveau cyclisme. Dommage que je ne suis pas dans le premier groupe, mais, après la cassure, j'étais juste derrière mais je n'avais pas les jambes pour faire le bond vers le groupe Van der Poel. J'ai donné le maximum après cela. Je prends à présent trois jours de repos et je pars ensuite en stage en Espagne."