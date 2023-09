Jenthe Biermans s'adjuge la 2e étape, Soren Kragh Andersen nouveau leader

Jenthe Biermans (Arkéa Samsic) a remporté au sprint et sous la pluie la 2e étape du Tour du Luxembourg cycliste (2.Pro) disputée jeudi entre Mondorf-les-Bains et Mamer sur 183,9 km jeudi, la plus longue de la semaine.

Kamiel Bonneu a abandonné en début d'étape alors que Jenno Berckmoes était non partant, tous deux de Flanders-Baloise.

Quatre coureurs avaient composé la première chappée du jour avec Lennert Teugels (Bingoal WB) et Elias Maris (Flanders-Baloise) accompagnés du Néerlandais Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) et du Luxembourgeois Mats Wenzel (Leopard TOGT). Repris à 96 km du but, le quatuor a laissé la place à un trio avec Luca Van Boven (Bingoal WB), le Français Bastien Tronchon (AG2R Citroën) et toujours Mats Wenzel.

Les trois hommes, rejoint d'abord par le Français Alexis Guerin (Bingoal WB) puis sans Wenzel, ont été repris à 14 bornes de l'arrivée pour laisser la place à un sprint massif.