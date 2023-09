Joshua Tarling s'impose devant Wout van Aert, pour qui "il a tellement de respect"

Tout juste âgé de 19 ans, le Britannique Joshua Tarling a remporté le titre de champion d'Europe de contre-la-montre, mercredi à Emmen aux Pays-Bas. Il a notamment devancé un certain Wout van Aert, l'une de ses idoles pour qui il a "tellement de respect".

Encore chez les juniors l'année dernière, Tarling a sauté une catégorie pour dominer les élites en 2023, avec plusieurs hauts profils du cyclisme mondial dont Van Aert, Bissegger ou Bjerg. Le jeune Britannique s'était déjà distingué en finissant 3e des Mondiaux de Glasgow le mois dernier. Pourtant, il s'est "senti plus faible que lors du championnat du monde", a-t-il expliqué après son couronnement. "C'était difficile, et le vent était très fort. J'ai dû mettre beaucoup de puissance pendant toute la course."

"Je suis très heureux du résultat. J'ai tellement de respect pour des coureurs tels que Van Aert. C'était super cool qu'il me désigne comme favori. J'étais tellement content d'entendre cela."