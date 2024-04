Kévin Vauquelin: "J'ai un peu cafouillé avec mes vitesses, mes doigts étaient gelés"

Le Français Kévin Vauquelin (Arkea-B&B Hotels), déjà membre de l'échappée avec Maxim Van Gils et Richard Carapaz partie à 45 kilomètres du but et qui a dessiné le scénario final de la Flèche wallonne, n'a pas pu revenir sur le vainqueur britannique de la Flèche wallonne, Stephen Williams, dans la dernière ascension du Mur de Huy. "J'ai attendu dans le Mur de Huy, j'avais regardé des vidéos pour comprendre cette montée, mais j'ai peut-être un peu trop attendu", a indiqué le coureur français.

"Dans le Mur, j'ai un peu cafouillé avec mes vitesses à cause de mes doigts gelés, ce qui me donne un peu de regret, mais je peux quand même être content de ma deuxième place", a expliqué Vauquelin. "J'avoue que je visais la victoire à Huy, c'est une course de référence dans un palmarès. J'ai signé le résultat dans une course du WorldTour que j'attendais depuis le début de la saison. Je pense avoir montré que j'avais de bonnes jambes depuis l'Amstel Gold race et c'est encourageant en vue de Liège-Bastogne-Liège, dimanche. Je veux aborder cette course de la même façon que l'Amstel et que le Flèche et, si les jambes sont au rendez-vous, viser un top 10 serait parfait."