Kopecky veut se découvrir dans le contre-la-montre: "Je ne me mets pas la pression"

Après une troisième place au chrono du Tour de France Femmes et une victoire sur le même exercice à Louvain lors du Simac Ladies Tour, elle demeure l'une des principales candidates au contre-la-montre des Championnats d'Europe, qui se dérouleront mercredi sur 29,5 kilomètres à Emmen.

Kopecky souhaite ainsi se découvrir davantage en tant que coureuse de contre-la-montre. "Je suis très curieuse. Je ne me mets pas la pression demain. Mais cela ne veut pas dire que je ne veux pas en profiter au maximum. Le plus important, c'est que je suis extrêmement motivée. C'est l'occasion idéale de me mesurer sur le contre-la-montre et de voir où j'en suis au niveau international."