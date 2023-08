La 3e étape pour Fem van Empel, Antonia Niedermaier toujours en jaune

La Néerlandaise Fem van Empel a remporté la 3e étape du Tour de l'Avenir Femmes, mercredi, après 97,3 km entre Saint-Didier-sur-Chalaronne et Val-d'Épy. L'Allemande Antonia Niedermaier a conservé le maillot jaune.

La côte du Thoissia (4,6 km à 5,2%), dont le sommet se trouvait à 15 km de l'arrivée, a provoqué une cassure dans le peloton. Un groupe d'une vingtaine d'unités s'est joué la victoire au sprint. Van Empel s'est montrée la plus rapide devant la Polonaise Dominika Wlodarczyk et l'Italienne Gaia Masetti. Julie De Wilde a pris la 23e place à 1:06 de la gagnante du jour. De Wilde recule de la 6e à la 17e place du général, à 1:59 de Niedermaier. L'Allemande conserve 14 secondes d'avance sur Anna Shackley et 23 secondes sur la Néerlandaise Shirin Van Anrooij.

De Wilde, médaillée de bronze du contre-la-montre espoirs aux Mondiaux, perd le maillot vert au profit de Van Empel.