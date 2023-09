La Belgique 5e du relais mixte junior en contre-la-montre, le titre revient à l'Italie

L'Italie, avec notamment Federica Venturelli, championne d'Europe chez les juniores la veille, s'est imposée devant l'Allemagne et la France.

Les Belges - avec Duarte Marivoet Scholiers, Sente Sentjens, Lars Vanden Heede, Emma Siegers, Anna Vanderaerden et Luca Vierstraete - ont parcouru les 38,4 km au programme en 49 minutes et 7 secondes, à 53 secondes de l'Italie et à 9 secondes des Pays-Bas, 4e.