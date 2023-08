La Championne du Monde Lotte Kopecky s'impose au sprint

Lotte Kopecky (SD Worx) a remporté dimanche à Merksem la Coupe Sels féminine, un critérium disputé sur 66 kilomètres. La championne du monde, fraîchement titrée, a remporté un sprint à trois face à la Britannique Jo Tindley et la Sud-Africaine Tifffany Keep. Marthe Truyen a fini 4e devant Kelly Druyts. La course avait débuté par une minute de silence en hommage à Tijl De Decker, cycliste décédé cette semaine.

Puis, à 20 kilomètres de l'arrivée, la Britannique Tindley et la Sud-Africaine Keep ont attaqué. Kopecky a alors rejoint, sous les applaudissements, le groupe de tête et trois coureuses se retrouvaient en tête à 6 tours de l'arrivée. Il y avait une bonne coopération à l'avant, contrairement au peloton, ou l'on se regardait les unes les autres.

Kopecky, Keep et Tindley ont vite creusé un écart de 1 minute à 13 kilomètres de l'arrivée. Truyen et Druyts ont coopéré pour tenter de revenir sur la tête de course. Lorsque la cloche a sonné, les trois coureuses coopéraient encore, mais Truyen et Dryts se rapprochaient à grands pas. Ce n'était pas suffisant et la course se terminait par un sprint à trois lors duquel Lotte Kopecky s'est imposée sans difficulté.