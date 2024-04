"La forme est bonne mais pas encore exceptionnelle" pour le retour d'Arnaud De Lie

Arnaud De Lie a effectué son retour à la compétition, dimanche, en prenant le départ de la Famenne-Ardenne Classic (1.1) à Marche-en-Famenne. "La forme est bonne mais pas encore exceptionnelle", a lancé le sprinteur de la Lotto Dstny avant sa première course depuis Gand-Wevelgem, il y a plus d'un mois. Il avait été absent du peloton en raison de problèmes de santé provoqué par la maladie de Lyme.

De Lie est tenant du titre et se réjouit de reprendre dans une course wallonne, "devant mes nombreux supporters. Une période sans course est toujours difficile à vivre. Je vais en profiter et nous verrons bien comment la course se développera. Nous avons une belle équipe et plusieurs cartes à jouer, comme celle de Maxim van Gils", a-t-il analysé, alors qu'il porte le dossard N.1.

Arnaud De Lie s'élance dans la Famenne-Ardenne Classic sans avoir encore levé les bras cette saison. Après plusieurs déconvenues en début d'année, des examens médicaux avaient révélé la maladie de Lyme chez le Wallon, qui a depuis lors obtenu le feu vert médical pour reprendre la compétition. "Si j'étais encore malade, je ne serais pas à la Famenne-Ardenne Classic", a-t-il assuré. "Mon arrêt des compétitions était dû à plusieurs choses: les suites de chutes, notamment, mais la maladie de Lyme n'était pas idéale."