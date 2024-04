"La forme est bonne" pour Tadej Pogacar, soutenu par Almeida, Hirschi et Fischer-Black

Le Slovène Tadej Pogacar prépare son retour sur la scène cycliste à Liège-Bastogne-Liège, dimanche. Le leader de UAE Team Emirates bénéficiera du soutien du Portugais Joao Almeida, du Suisse Marc Hirschi, et du Néo-Zélandais Finn Fischer-Black. Il devra néanmoins se passer de Juan Ayuso et Brandon McNulty.

L'équipe UAE Team Emirates se présentera au départ avec une équipe très solide pour soutenir son leader. Outre Almeida, Hirschi et Fischer-Black, l'expérimenté Italien Diego Ulissi sera présent, de même que le Néerlandais Sjoerd Bax et le Slovène Domen Novak.

L'Espagnol et l'Américain étaient présents sur l'Amstel Gold Race, dimanche dernier, et sur la Flèche Wallonne, mercredi, mais ils se focalisent désormais sur le Tour de Romandie qui débutera mardi prochain.

La Doyenne des classiques offrira l'occasion à Tadej Pogacar de prendre sa revanche après la chute, l'année dernière, qui l'avait privé d'un combat contre Remco Evenepoel. Ce dernier, double vainqueur en titre, ne sera pas présent, et 'Pogi' sera parmi les grands favoris à la victoire dans la Cité Ardente.

"La forme est bonne, je pense que je peux bien faire", a expliqué le Slovène qui n'a plus couru depuis sa domination du Tour de Catalogne en mars. "J'ai hâte de pouvoir jouer un rôle à nouveau. Liège est l'une de mes courses favorites, et aussi l'une des plus difficiles. C'est toujours bon d'y revenir", a conclu le lauréat 2021.