La hauteur des chaussettes de Reusser fait débat: "Pourtant, je porte toujours les mêmes"

La hauteur des chaussettes est réglementée en cyclisme car celles-ci peuvent offrir un avantage aérodynamique. De nombreux observateurs ont eu l'impression que les chaussettes de Reusser en course étaient plus hautes que ce qui est autorisé. "Pourtant, je porte toujours ces couvre-chaussures" a rétorqué la spécialiste de l'épreuve chronométrée. "Je ne suis au courant de rien. Je n'ai rien entendu à ce sujet après la course non plus. Je ne pense donc pas que ce soit un problème".

Reusser a préféré savourer un troisième titre européen consécutif, le jour même de son 32e anniversaire. "La dernière fois que j'ai couru le jour de mon anniversaire, c'était à mes 30 ans lors des Mondiaux en Flandre. J'avais raté la victoire de si peu... Cela reste la plus grande déception que j'ai jamais eue. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. C'est très agréable de remporter un troisième titre d'affilée.'