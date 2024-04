Le contre-la-montre par équipes d'ouverture pour Lidl-Trek, Gaia Realini maillot rouge

La victoire n'a pas été acquise sans mal pour Lidl-Trek, puisque la Britannique Elynor Backstedt et la Néerlandaise Ellen van Dijk ont chuté dans le dernier virage, à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée. Cela n'a pas empêché leurs coéquipières de se remobiliser, et de permettre à Gaia Realini d'endosser le premier maillot rouge.

Lundi, la première étape en ligne devrait sourire aux sprinteuses, à Moncofar. Le peloton aura 118,3 kilomètres à parcourir depuis Buñol, avec l'ascension du Puerto de l'Oronet (4,9 km à 4,7%) à 40 kilomètres de l'arrivée. La course s'étendra sur un total de huit étapes, avec la conclusion à Valdesqui, dans la communauté de Madrid, dimanche prochain.

La néo-retraitée néerlandaise Annemiek van Vleuten est la triple championne en titre du Tour d'Espagne féminin. Jolien D'Hoore avait remporté la course, disputée alors sur une seule journée, en 2016 et 2017. En 2018 et 2019, l'épreuve se courait sur deux étapes. Elle a été étendue à trois étapes en 2020, à quatre en 2021, cinq en 2022, sept en 2023 et enfin huit depuis cette année, pour la 10e édition.