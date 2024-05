Le coup d'envoi du 107e Tour d'Italie a été donné

Trois ascensions catégorisées sont au menu de la première journée, à commencer par le Berzano di San Pietro (3 km à 5%) après 48 kilomètres de course. Suivra Superga (8 km à 4,3%) à la mi-journée et le Colle Maddalena (7,1 km à 6,6%). Après le sommet de celui-ci, à un peu plus de 20 kilomètres du terme, la lutte pour la victoire d'étape se jouera sur le Bivio di San Vito (1,4 km à 9,4%), un mur à 2 bornes de la ligne.

Le Giro se déploie sur 21 étapes, qui emmèneront les coureurs jusqu'à l'arrivée à Rome le 26 mai prochain.