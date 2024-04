Le duo De Vylder/Ghys gagne l'américaine à Milton

Lindsay De Vylder et Robbe Ghys ont remporté la course à l'américaine lors de la dernière manche de la Coupe des Nations de cyclisme sur piste, dimanche, à Milton.

De Vylder et Ghys ont terminé cette manche en beauté lors d'une épreuve au plateau relevé. Ils ont disputé une course solide, prenant un tour rapidement et engrangeant beaucoup de points dans les sprints. La dixième place dans le sprint final a ainsi suffi aux Belges pour l'emporter.

Le duo De Vylder/Ghys a totalisé 67 points, 17 de plus que les deuxièmes, les Néerlandais Jan Willem van Schip et Yanne Dorenbos. Les Portugais Ivo Oliveira et Iuri Leitao ont terminé troisièmes. Viennent ensuite le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie.

L'américaine est une épreuve olympique pour laquelle la Belgique est déjà assurée de la qualification aux prochains Jeux. De Vylder, Ghys et le jeune Fabio Van den Bossche sont les principaux candidats pour défendre les couleurs belges à Paris.