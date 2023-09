Le Néo-Zélandais Corbin Strong le plus fort au Kirchberg à Luxembourg

Au jeu des bonifications, Strong compte désormais 4 secondes d'avance sur Kragh Andersen et 6 sur Aranburu. Le reste du peloton suit à 10 secondes, dont Tiesj Benoot (5e) et Ilan Van Wilder (10e).

Quatre coureurs ont animé l'échappée du jour: Lennert Teugels (Bingoal WB), Vito Braet (Flanders-Baloise), le Letton Kriss Neilands (Israel-Premier Tech) et le Luxembourgeois Mats Wenzel (Leopard TOGT). L'avantage des fuyards a culminé à plus de six minutes avant de fondre. Les deux derniers rescapés, Teugels et Wenzel, ont tenu bon, sur le parcours accidenté de la fin de la course, jusqu'à 12 kilomètres de l'arrivée, alors que le peloton attaquait la côte de Stafelter (2 km à 7,4 %).