Le salon du vélo, Velofollies, revient ce week-end à Courtrai

Le Kortrijk Xpo accueillera du 19 au 21 janvier le salon international du cyclisme Velofollies et ses plus de 300 exposants. Si tout le marché du vélo sera représenté dans les allées du hall d'exposition, un focus particulier sera mis pour cette édition sur le gravel, annoncent les organisateurs lundi.

Vélos de course, VTT, vélos gravel, vélos de randonnée, vélos hybrides, vélos électriques, vélos rétro et vélos cargo les plus récents, ainsi qu'une large offre de vêtements, de voyages à vélo, d'aliments et d'accessoires, il y en aura pour tous les goûts.

Discipline particulièrement à la mode ces dernières années, le gravel aura droit à une attention particulière. Outre l'exposition des vélos, un atelier relatif à la préparation optimale pour effectuer un parcours ainsi qu'un débat avec des (ex-)coureurs seront organisés au cours du week-end.