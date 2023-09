"Le sprint s'est fait au lactique" pour Biermans, vainqueur à Mamer de la 2e étape

"C'est ma deuxième victoire de la saison, la deuxième de ma carrière" a indiqué Biermans, qui s'était imposé sur la Muscat Classic le 10 février, dans un communiqué de son équipe. "L'étape était difficile, avec de belles bosses qui ont écarté les purs sprinteurs. C'était dur toute la journée, ça roulait vite. Le sprint s'est fait au 'lactique', le dernier virage a été déterminant, il fallait bien se placer, ce que j'ai pu faire, grâce à l'aide de toute l'équipe avant d'aborder cette courbe."

"Le sprint était long et j'ai pris la décision de le retarder le plus possible, choix tactique qui m'a permis de passer Søren Kragh Andersen. Je sais que l'étape de demain sera difficile pour moi compte tenu du profil, mais dimanche la course peut davantage me correspondre." La dernière étape emmènera le peloton de Mersch à Luxembourg, avec un final accidenté qui pourrait permettre un scénario similaire à celui de jeudi.