Légère commotion cérébrale mais pas de fracture pour Chris Harper

Chris Harper était parti en chasse de Simon Carr (EF Education-EasyPost) en tête de la course, lorsqu'il a chuté à moins de 25 kilomètres du terme. Dans un enchaînement de virages à haute vitesse, la route endommagée l'a déséquilibré. L'Australien est tombé sur son flanc et a glissé sur plusieurs mètres avant de se cogner à un poteau au niveau de la tête.

"Chris Harper a été emmené à l'hôpital pour des examens supplémentaires. Heureusement, les scanners et les rayons X n'ont révélé aucune fracture. Chris a subi des blessures superficielles et une légère commotion. L'Australien va désormais se reposer et récupérer, et suivre le protocole de commotion de l'équipe."