Les attaquants parviendront-ils à priver Philipsen et les sprinters de la victoire ?

La 86e édition de Gand-Wevelgem, dimanche entre le Grote Markt d'Ypres et Wevelgem, marquera un nouveau moment fort de la saison des classiques cyclistes flandriennes. Malgré ses 253 km, elle propose aux sprinters leur plus belle chance de s'offrir une des plus grandes épreuves de pavés printanières. Au vu de sa forme actuelle, et de celle de sa formation Alpecin-Deceuninck, Jasper Philipsen sera l'homme à battre.