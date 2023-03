Lotte Kopecky: "Comme si nous étions deux à pédaler"

Lotte Kopecky n'a pas pu cacher son émotion et sa tristesse en s'imposant, sans geste de victoire, mercredi à la Nokere Koerse. La coureuse belge, qui avait fait le choix il y a une semaine de s'aligner à Nokere, a perdu son frère il y a quelques jours. "J'ai quand même voulu prendre le départ. J'étais très forte, j'ai tout donné, c'était comme si nous étions deux à pédaler", a expliqué la coureuse belge de l'équipe SD Worx, très émue.

"Je ne suis pas vraiment partie pour gagner mais dans le but de vraiment faire la course: c'est ce que nous avons fait. J'avais de très bonnes sensations. C'est une très belle course, j'aime le parcours en général, les tronçons pavés".

La Belge n'a pas exprimé de geste de victoire à son passage de la ligne, en haut du Nokereberg. "Les derniers jours n'ont pas été faciles à vivre mais il ne me servait à rien de me morfondre, de rester assise dans mon fauteuil. J'espère que j'ai pu le rendre fier".