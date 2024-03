Lotte Kopecky en quête d'un troisième succès de rang historique

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime), double tenante du titre, a l'occasion d'écrire l'histoire du Tour des Flandres dimanche. En remportant la course, la championne du monde deviendrait la première coureuse à compter trois victoires dans l'épreuve féminine, dont la première édition remonte à 2004. Et avec trois succès de rang, elle égalerait la performance de l'Italien Fiorenzo Magni, le seul à avoir inscrit son nom au palmarès trois années de suite.

Avant d'en arriver là, Kopecky devra dompter les 163 km dessinés autour d'Audenarde et les 12 côtes disséminées sur le parcours. À partir de la 7e bosse, le Koppenberg, à 44,6 km de l'arrivée, les courses féminine et masculine empruntent le même parcours. Les coureuses grimperont donc le Steenbeekdries, le Taaienberg et le Vieux Kruisberg/Hotond avant l'enchaînement Vieux Quaremont/Paterberg, au sommet duquel il restera 13,2 km à parcourir.

Kopecky a déjà brillé cette saison, avec des victoires à l'UAE Tour, aux Strade Bianche et à la Nokere Koerse, et semble armée pour le triplé. Sa principale rivale semble être l'inoxydable néerlandaise Marianne Vos (Visma-Lease a Bike), 36 ans, victorieuse du Nieuwsblad et d'A Travers la Flandre. Deux courses où la Néerlandaise Shirin Van Anrooij et l'Italienne Elisa Longo Borghini, membres de l'équipe Lidl-Trek, étaient présentes aux avants-postes, tout comme la Néerlandaise Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck). Les Néerlandaises Demi Vollering et Lorena Wiebes et la Suissesse Marlen Reusser, équipières de Kopecky, pourraient également avoir leur mot à dire.