Lotte Kopecky très émue après sa victoire

Très digne, Kopecky, 27 ans, a commenté brièvement sa course au micro des organisateurs. "La décision de prendre le départ était déjà prise la semaine dernière et je voulais quand même courir aujourd'hui. L'objectif était de gagner. Je n'ai pas pensé à grand-chose en fait. Ce n'était pas une journée facile, cela n'avait pas de sens de me laisser aller. Je voulais donc faire le mieux que je pouvais aujourd'hui et je suis contente que ça a fonctionné. J'avais les jambes pour deux aujourd'hui. Le début de saison est bon, cela marque bien avec l'équipe, on est encore un et deux aujourd'hui, c'est bien."