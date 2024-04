Madis Mihkels signe le premier top 10 d'Intermarché-Wanty dans un Monument cette saison

"Paris-Roubaix est devenue ma course préférée après ma découverte de ce Monument il y a un an", a indiqué Madis Mihkels, 20 ans, 114e l'an dernier. "Je l'attendais avec impatience. Je suis vraiment désolé pour Laurenz, qui a chuté deux fois en début de course. Mais je suis aussi heureux qu'il n'a pas de blessures majeures."

Madis Mihkels avait subi une crevaison dans la Trouée d'Arenberg l'an dernier, ce qui lui avait valu de perdre le contact avec le groupe où il évoluait. "Mon expérience de l'année dernière m'a été utile, même si nous avons couru différemment cette année. Je me souviens être entré dans la Trouée d'Arenberg dans un groupe restreint de coureurs costauds l'année passée. Mais ma crevaison m'a fait perdre beaucoup de temps. Cette année, je suis entré dans le même secteur au sein d'un groupe plus important et j'ai de nouveau crevé dans les 100 derniers mètres. Heureusement, j'ai pu être dépanné très rapidement par mon staff et j'ai réussi à revenir dans le premier groupe. Cela m'a coûté pas mal d'énergie et les deux secteurs suivants ont été très durs. J'ai encore joué de malchance en crevant à nouveau à 35 kilomètres de l'arrivée et j'ai eu des crampes dans les 10 derniers kilomètres. Mais je n'ai jamais abandonné. J'ai donné tout ce que j'avais dans le sprint. Je suis très satisfait de mon top 10."