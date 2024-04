Mads Pedersen : "Je suis heureux car Van der Poel roulait dans une autre catégorie"

"Je suis très heureux de monter sur le podium à Roubaix", a expliqué Mads Pedersen. "Mathieu van der Poel roulait de toute façon dans une autre catégorie. Je reviendrai, mais je ne sais toujours pas comment le battre dans un Monument. Je me suis donné à 100 % et j'ai été battu par plus fort."

Mathieu van der Poel a placé son accélération à 59 kilomètres de l'arrivée. "Quand il est parti, nous étions tous à la limite et nous n'avons pas pu le suivre", a poursuivi Pedersen. "On a bien essayé de le reprendre mais l'écart grandissait et nous n'avions plus qu'à disputer la course pour la 2e place. Jasper Philipsen a essayé de partir dans le secteur du Carrefour de l'Arbre, en vain. Face à lui, je savais que la 2e place serait difficile, mais j'avais confiance dans mon sprint pour battre Politt."