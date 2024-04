Mathieu van der Poel "encore en bonne forme" avant sa deuxième Doyenne

Le champion du monde néerlandais est arrivé à Liège jeudi soir après quelques jours d'entraînement en Espagne "à cause des mauvaises prévisions météo à la maison". Une météo qui l'a également privé d'une reconnaissance avec ses équipiers vendredi. "Même si ma dernière et seule participation remonte à 2020 (une 6e place, ndlr.), je connais la majorité des routes et des difficultés", a confié Van der Poel dans un communiqué de son équipe Alpecin-Deceuninck.

'VDP', vainqueur de l'E3 Harelbeke, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, a connu son premier coup de mou dimanche dernier avec une 22e place sur l'Amstel Gold Race, devant son public. "Cela ne m'a pas fait douter par rapport à ma forme des dernières semaines. Je n'avais pas des jambes excellentes à l'Amstel mais elles n'étaient pas mauvaises non plus. Je me sens encore en bonne forme pour jouer un rôle important à Liège."