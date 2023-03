Mathieu van der Poel: "Je ne pouvais pas imaginer un meilleur scénario"

Van der Poel a placé son attaque décisive dans le Poggio à 5 km de l'arrivée, distançant Wout van Aert, Filippo Ganna et Tadej Pogacar. "Je ne pouvais pas imaginer un meilleur scénario. La Cipressa n'était pas aussi difficile que les dernières années à cause du vent. Je sentais déjà que j'avais de bonnes jambes. Je savais que je voulais attaquer à la fin du Poggio et j'ai trouvé un trou entre Pogacar et le mur."

En remportant Milan-Sanremo, 'MVDP' imite ainsi son grand-père Raymond Poulidor, vainqueur de la Primavera en 1961. "C'était une des courses que je voulais vraiment gagner. Pas seulement parce que mon grand-père a gagné ici mais aussi parce que c'est un Monument. Et la manière avec laquelle j'y suis arrivé, c'est au-delà de toutes mes attentes. J'en suis très heureux", a ajouté Van der Poel.