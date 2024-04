Mathieu van der Poel: "Liège-Bastogne-Liège sera difficile à gagner mais je veux essayer"

"C'est difficile à croire", a déclaré Mathieu van der Poel après son arrivée victorieuse. "Nous l'avons de nouveau réussi avec l'équipe Alpecin-Deceuninck, qui était peut-être encore plus forte cette année que l'an dernier. Les gars ont réalisé une grande prestation et je suis très fier d'eux. La course a été différente par rapport au Tour des Flandres, la météo était différente aussi. Je deviens toujours meilleur après quelques courses. Je pense que mon choix de retourner quelques jours en Espagne, sous le soleil, sans stress, a été le bon. Je pense être actuellement dans une forme au moins aussi bonne qu'au championnat du monde de Glasgow en 2023."

Mathieu van der Poel a placé son accélération décisive à 59 kilomètres de l'arrivée. "Ce n'était pas vraiment le plan. J'avais changé de vélo pour bénéficier de pneumatiques plus larges sur les pavés. L'équipe m'avait demandé de dire quand j'allais attaquer. Je l'ai fait. Je voulais surtout durcir la course, c'est mon style, c'est ma force. Je me sentais très bien et je savais que je bénéficierais en grande partie du vent de dos dans la finale. J'ai été étonné de me retrouver seul et j'ai continué. J'ai pris des risques calculés. On sait qu'une crevaison peut toujours se produire, mais je pense que j'avais suffisamment d'avance sur mes poursuivants et ma voiture d'assistance était tout près de moi."