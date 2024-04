Mathieu van der Poel n'avait "pas les jambes de ces dernières semaines"

Le champion du monde Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ne s'est pas montré sous son meilleur jour, dimanche à l'occasion de l'Amstel Gold Race. Toujours favori, il a terminé à la 22e place et n'a su se glisser dans les coups gagnants. "Je n'avais pas les jambes de ces dernières semaines", a expliqué le Néerlandais après la course.

"En tant qu'équipe, nous nous en sommes bien sortis aujourd'hui, même s'il nous manquait peut-être un coureur pour maintenir le rythme jusqu'au Keutenberg. L'écart était tout simplement trop important. Après coup, il s'est avéré que les meilleurs coureurs étaient à l'avant: lorsque la poursuite a commencé, l'écart est resté presque inchangé."

Mathieu van der Poel se prépare désormais pour Liège-Bastogne-Liège, en fermeture de son début de saison. "Cette course est encore plus dure qu'aujourd'hui. Et il faut aussi compter sur Pogacar. Il sera probablement encore plus dur de gagner là-bas. J'aurai besoin de meilleures jambes qu'aujourd'hui."

Le champion du monde se rendra en Espagne pour la semaine, avant de rallier la principauté.