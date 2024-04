Mathieu van der Poel s'impose pour la 2e année de suite après un solo de 60 km

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté la 121e édition de Paris-Roubaix, troisième Monument de la saison cycliste, dimanche. Le Néerlandais s'est imposé en solitaire après 259,7 km entre Compiègne et Roubaix et s'adjuge l'Enfer du Nord pour la deuxième année consécutive. Son équipier Jasper Philipsen a pris la deuxième place à 3 minutes, comme l'année passée. Le Danois Mads Pedersen (Lidl-Trek) a complété le podium.

Van der Poel s'est échappé dans le secteur pavés N.13, Orchies, à 60 km de l'arrivée. Le champion du monde, 29 ans, porte son compteur à 49 victoires dans sa carrière et à trois cette saison. Dimanche passé, il avait remporté le Tour des Flandres pour la troisième fois de sa carrière. Il devient le premier coureur depuis Fabian Cancellara en 2013 à réussir le doublé Tour des Flandres - Paris-Roubaix la même année et le premier depuis Tom Boonen en 2008 et 2009 à gagner l'Enfer du Nord deux années de suite.

Vainqueur aussi de Milan-Sanremo l'an passé, Van der Poel est désormais le coureur en activité comptant le plus de Monuments à son palmarès (6) devant Tadej Pogacar.