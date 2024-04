Mauri Vansevenant est fier d'avoir "montré que nous sommes le Wolfpack"

"Lorsque Pidcock a attaqué dans notre groupe sur le Bemelerberg, j'en ai eu la tête qui tourne", a avoué Vansevenant après la course. "Je savais alors que je devais m'accrocher, m'accrocher, essayer de recoller, récupérer un peu, et ensuite je savais que nous pouvions rouler jusqu'à l'arrivée. Malheureusement, dans la dernière ligne droite, je n'ai pas vraiment réussi à me détacher de la tête. Et j'ai vu le groupe derrière se rapprocher très vite".

"Il faut alors prendre une décision: soit rouler pour la 4e place et accélérer jusqu'au sprint, ou spéculer et peut-être finir 10e. Je suis parti à fond et, avec le recul, c'était peut-être le meilleur choix. D'accord, c'est malheureux de finir à côté du podium. Mais nous avons fait tout ce que nous pouvions, et les coureurs devant moi ne sont pas des 'crêpes'. Ils sont tous très rapides et très forts, et j'étais complètement à bout".