Meilleur Belge, Van Gils était proche du podium: "un goût amer, mais ça reste super bien"

Bien qu'il ait fini quatrième, Van Gils n'avait pas les meilleures sensations dimanche. "La météo n'était pas très bonne: de la pluie, puis pas de pluie et encore de la pluie. Parfois on avait un peu froid et dix minutes plus tard il faisait très chaud. J'ai choisi de m'habiller un peu plus légèrement et je me suis senti mieux".

Van Gils était l'un des premiers à passer La Redoute après Tadej Pogacar, le vainqueur du jour. "Tadej est parti tôt et je n'ai pas eu assez confiance en moi pour le suivre. Je sentais que mes jambes étaient assez douloureuses aujourd'hui et j'ai pensé que La Redoute allait être difficile. Je suis finalement monté sans trop de difficultés. Je ne pense pas avoir été beaucoup moins rapide que Tadej".