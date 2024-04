Mikel Landa souffre d'une fracture de la clavicule et de deux côtes cassées

Landa et son équipier Gil Gelders ont été impliqués dans une chute à 91 km de l'arrivée. Landa, originaire du Pays basque, a été évacué sur civière et dans une ambulance. Les premières radios effectuées à l'hôpital ont révélé une fracture de la clavicule. Des examens plus approfondis ont ensuite révélé des fractures aux 5e et 6e côtes, a indiqué en soirée son équipe. A moins de complications, "aucune opération ne sera nécessaire pour sa clavicule et elle pourra être soignée de manière conservatrice", a ajouté Soudal Quick-Step. Gelders a lui "été soigné sur place pour des abrasions."

Le 'Wolfpack' avait déjà perdu Remco Evenepoel jeudi lors de la lourde chute qui a mis hors course plusieurs coureurs. Le champion de Belgique souffre d'une fracture de la clavicule droite et de l'omoplate droite.