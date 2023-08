Mohoric vainqueur après les protestations: "J'espère que l'UCI en tirera les leçons"

"Nous avons fait un communiqué avec le peloton. J'espère que l'UCI en tirera les leçons et qu'elle examinera et évaluera mieux les parcours de course. Il en va de la sécurité des coureurs. En fait, nous n'aurions pas dû être ceux qui agissent. Ce parcours était déjà fixé depuis un moment. Pourquoi a-t-il été validé par l'UCI? Ils auraient dû intervenir à l'époque et modifier certaines choses."

Le Slovène de 28 ans était très heureux avec cette victoire et est revenu sur les mesures prises par les coureurs. "C'était une étape technique aujourd'hui. Certains coureurs n'étaient pas tranquilles et trouvaient certains endroits vraiment trop dangereux. C'est pour cela que nous avons décidé de prendre des mesures et de s'arrêter à l'endroit de l'arrivée" a déclaré Matej Mohoric.

"J'avais un plan. Avant le départ de cette dernière étape, j'avais 33 secondes de retard sur le leader Tim Wellens. En raison de notre protestation, les secondes de bonification et le kilomètre vert ont disparu de la course et mon plan n'était plus possible. Je ne suis pas arrivé à me détacher du reste des coureurs après avoir pris de l'avance dans la dernière montée. Dans le dernier kilomètre, Jasper Stuyven a attaqué et cela s'est terminé par un sprint à 5. Je savais que je ne devais pas lancer mon sprint trop tôt. J'ai choisi le bon moment et je suis très heureux de cette nouvelle victoire."