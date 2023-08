Niedermaier conserve son maillot jaune malgré la victoire de Realini dans la 4e étape

L'Italienne Gaia Realini a remporté la 4e et avant-dernière étape du Tour de l'Avenir Femmes, courue jeudi entre Challes-les-Eaux et Megève sur 79,8 km. Antonia Niedermaier, 4e de l'étape, a réussi à défendre de justesse son maillot jaune.

Au classement général, l'Allemande compte 14 secondes d'avance sur la Britannique Anna Shackley et 19 sur la Néerlandaise Shirin Van Anrooij. Grâce à son numéro de 25 kilomètres en solitaire et à sa victoire, Realini grimpe de 7 rangs et pointe à la 4e place, à 33 secondes de Niedermaier à la veille de la dernière étape.

Julie De Wilde, 20 ans, qui avait pris la 6e place du contre-la-montre en ouverture et la 2e place de la 2e étape, a terminé 58e, à 16:05 de Gaia Realini. Marthe Goossens, 21 ans, 15e de l'étape, a intégré le top 20 du classement général. Meilleure Belge et 20e, elle pointe à 8:11 de Niedermaier. Au classement du maillot vert, De Wilde est toujours 2e derrière la Néerlandaise Fem Van Empel.