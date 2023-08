Nouvel ajustement: les temps pour le général pris à 9 km de l'arrivée

L'organisation du Tour d'Espagne a effectué un nouvel ajustement dimanche juste avant le départ de la 2e étape: les temps pour le classement général ne seront plus pris à 3,6 km de l'arrivée, au sommet du Montjuïc, mais à 9 km de la ligne. Et ce, en raison des fortes précipitations et des routes glissantes.