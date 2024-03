Philipsen: "Tout ce qui s'ajoutera lors des classiques sera une cerise sur le gâteau"

"Mais pour gagner, il faut aussi que tout se déroule comme prévu. J'ai pu terminer le bon travail d'équipe après un final mouvementé. Tout le monde était encore frais et puis il y avait un groupe de coureurs qui voulaient aller chercher la victoire. Cela peut alors devenir une loterie. La chance vous sourit parfois et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui."

Philipsen et Tim Merlier ont failli se faire tomber mutuellement en voulant, tous deux, dépasser Danny Van Poppel sur la gauche. Merlier s'est ensuite plaint après l'arrivée. "Après le dernier virage, j'ai pu regagner quelques positions que j'avais perdues auparavant" a clarifié Jasper Philipsen. "Je me suis soudainement retrouvé dans la roue de Merlier et c'est, je pense, l'une des meilleures positions pour un sprint massif. J'ai essayé de dépasser Van Poppel par la gauche, mais Merlier a eu la même idée et nous nous sommes accrochés. C'est un peu dommage, mais je suis content que l'on ait pu quand même faire un bon sprint. Les plaintes de Merlier sont principalement liées à la déception. Dans ce genre de sprints, il faut garder la tête froide et essayer de prendre les bonnes décisions."