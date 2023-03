Primoz Roglic renoue avec le succès: "le plan était de gagner avec Wout van Aert"

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a renoué avec la victoire jeudi en remportant la 4e étape de Tirreno-Adriatico dans la montée de Tortoreto. Le Slovène effectuait sa rentrée en compétition dans cette course italienne par étapes après six mois d'absence.

"Le plan était de jouer la victoire aujourd'hui (jeudi), mais pas forcément pour moi. Normalement, c'était pour Wout (van Aert). Mais une victoire est une victoire. Il a été malchanceux, moi j'ai eu de la chance. J'étais un peu plus à gauche quand il est tombé et j'ai pu éviter la chute. On a donc vite changé les plans et j'y ai été pour la victoire. C'est toujours bien de gagner, c'est fantastique de voir comment j'ai pu récupérer. J'ai travaillé très dur avec beaucoup de sacrifices. C'est bien d'être de retour."

Victime d'une chute lors de la Vuelta l'année dernière, Primoz Roglic avait été opéré de l'épaule. Son grand objectif cette saison reste le Giro, mais le Slovène, vainqueur de Tirreno-Adriatico en 2019, renoue avec la victoire, la 67e de sa carrière. Son dernier succès remonte au Tour d'Espagne précisément, lors de la 4e étape le 23 août.

Wout van Aert, son équipier, a chuté à 4,5 km de l'arrivée accrochant dans le peloton le Britannique Tom Pidcock (INEOS Grenadiers). Les deux hommes ont chuté assez lourdement finissant très attardés.

Au classement général, Primoz Roglic est 2e à six secondes de l'Allemand Lennard Kämna (BORA - hansgrohe) avant l'étape reine de vendredi. Tirreno-Adriatico s'achève dimanche.