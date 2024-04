Quatre Belges, dont Tim Merlier, chez Soudal Quick-Step, Alaphilippe découvrira le Giro

"Nous avons une bonne équipe pour le premier Grand Tour de la saison, composée de coureurs qui peuvent faire quelque chose dans les sprints, dans les étapes vallonnées mais aussi en montagne", a résumé le directeur sportif Davide Bramati. "Tous les gars sont confiants et motivés pour faire un bon Giro. Ce ne sera pas facile, ça ne l'est jamais, mais nous sommes prêts à prendre les choses au jour le jour au cours des trois prochaines semaines et à donner le meilleur de nous-mêmes, et nous espérons que cela nous apportera de bons résultats."