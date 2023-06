Rasmus Tiller s'impose comme en 2021

Rasmus Tiller (Uno-X) a remporté samedi la 8e édition d'À Travers le Hageland, épreuve cycliste 1.Pro. Au terme des 177 kilomètres parcourus entre Aerschot et Diest, le Norvégien de 26 ans s'est montré plus fort sur la Citadelle de Diest que ses compagnons d'échappée Stan Van Tricht et Florian Vermeersch.