Remco Evenepoel calme le jeu après la discussion avec Roglic: "Je ne suis pas fâché"

Durant la 6e et avant-dernière étape du Tour de Catalogne (WorldTour), Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a brièvement perdu son sang-froid, agacé par le marquage à la culotte opéré par son adversaire Primoz Roglic qui ne prenait aucun relais alors que les deux hommes étaient en tête. Après la course, le champion du monde a enterré la hache de guerre. "Je comprends pourquoi Primoz n'a pas collaboré", a-t-il confié.

"J'ai placé une attaque juste avant le sommet de la dernière ascension comme à Liège-Bastogne-Liège l'an passé. Au sommet, puis à fond dans la descente", a raconté Evenepoel. "Mais le mauvais coureur m'a accompagné. Enfin, pas le bon. Primoz est le plus fort dans cette course. Mais s'il avait collaboré, nous aurions atteint l'arrivée ensemble. Son équipe a décidé de ne pas rouler, par crainte de perdre le maillot. Je le comprends tout à fait, mais c'est dommage, cela aurait été beau d'aller chercher la victoire d'étape. J'ai dit à Primoz que je voulais juste l'étape. Mais quand tu reçois un ordre de l'équipe, il faut le suivre. Ce n'est pas que je sois fâché. Pas du tout. C'est la course."

Avec encore une étape à disputer, Evenepoel compte toujours 10 secondes de retard sur Roglic. "Dimanche, il y a une longue ascension en début d'étape. Il y aura déjà beaucoup d'attaques. Et nous savons que le circuit local à Barcelone est très dur. Sans un moment de repos. Cela attaquera de partout. Nous essayerons certainement de jouer la victoire d'étape. Le classement général est très difficile, bien que tout est encore possible. J'espère que Primoz et moi pourrons encore nous échapper, j'espère qu'il collaborera et que nous pourrons viser la victoire d'étape."