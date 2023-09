Remco Evenepoel n'a "jamais pensé abandonner" la Vuelta

"Non, jamais", a répondu Remco Evenepoel. "L'objectif est d'aller chercher encore une étape avec l'équipe et pour moi, donner le meilleur pour faire en sorte de terminer sur de bonnes sensations. J'ai déjà en poche une victoire d'étape (la 3e le 28 août), c'est déjà bien, mais on veut quelque chose encore".

Vendredi, la journée a été plus que compliquée pour le Belge. "Dès le départ, je n'avais pas de très bonnes sensations ni un sentiment de fraîcheur. Je pense que j'ai payé tous les efforts d'une longue saison. Particulièrement cet été, où il a fallu aller à droite à gauche mais j'ai essayé de me préparer le mieux possible pour cette course et hier je pense que c'était un peu trop. C'était juste une journée de m... Peut-être je n'ai pas fait la meilleure préparation, mais j'ai toujours donné le meilleur de moi-même et j'y ai toujours cru (en la victoire), mais ce n'était juste pas mon jour. Il faut passer à autre chose. C'est la vie, avec ses hauts et ses bas."