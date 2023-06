Remco Evenepoel: "Un titre national est toujours très beau"

"La course a été très dure", a expliqué Remco Evenepoel, qui a décroché son premier titre national sur route chez les élites. "Mais un championnat de Belgique est toujours un bel objectif à réaliser. Le soleil, la distance, la chaleur, les trois tours au Mont Kemmel en début de course, ont rendu la journée très lourde. Je suis très heureux de garder le maillot tricolore dans mon équipe Souda - Quick Step, après Tim Merlier. Devenir champion national est toujours très beau et j'en suis très heureux, après ma déception de jeudi."

Les attaques d'Evenepoel dans la finale ont été décisives. "Je suis parti deux fois et ce fut deux bonnes décisions. Je me suis retrouvé à l'avant avec Alec Segaert. J'ai beaucoup travaillé dans la finale quand j'ai compris que Segaert ne voulait plus mener à cinq kilomètres de l'arrivée. La situation était compliquée pour moi mais j'ai été bien conseillé par mon équipe dans l'oreillette. J'ai lancé le sprint de loin, je sentais que j'avais gardé de l'explosivité, et je me suis imposé devant un excellent Alec Segaert. Je suis agréablement étonné par sa prestation. Il peut être fier de sa semaine avec ses deux médailles d'argent. Il a un vrai futur devant lui."