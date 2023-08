Remco Evenepoel victorieux mais "une fois de plus" agacé par l'organisation de la course

Vainqueur de la 3e étape et nouveau détenteur du maillot rouge de leader du classement général, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a connu une journée pleine sur les routes du Tour d'Espagne, lundi. Mais il a chuté après la ligne d'arrivée, ce qui a provoqué son énervement après deux premières étapes perturbées.

"Une fois de plus, un problème de sécurité", a soupiré Evenepoel à l'interview d'après-course. Le champion du monde de contre-la-montre a percuté une personne dans le public quelques dizaines de mètres derrière la ligne. "C'est le 3e jour de suite" qu'il émet des critiques envers l'organisation. "Cela me casse les couilles, maintenant", a-t-il formulé sèchement.

La victoire était néanmoins un motif de réjouissance. "C'était une tactique parfaite de notre part d'être patients et d'attendre", a expliqué Remco Evenepoel sur la stratégie de Soudal Quick-Step. "Je me sentais bien dans la dernière montée, avec un sprint long et très bon. Je suis très heureux de cette victoire."